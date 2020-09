Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat leden die onder leiding van Reuzegommers stonden extra begeleiden

Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat groepen die in het verleden onder leiding stonden van leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom extra ondersteuning geven. Dat meldt VRT NWS. Bij een doop van die studentenclub kwam eind 2018 student Sanda Dia om het leven. “Het vernederen, bang of belachelijk maken van kinderen en jongeren hoort er niet bij, niet binnen of buiten een jeugdbeweging,” aldus woordvoerder Jan Van Reusel.

Enkele leden van Reuzegom waren in het verleden actief als leider bij scoutsgroepen. “Dat verdiept onze bezorgdheid”, aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarom gaat de vzw leden van de bwuste groepen extra begeleiden. Ze zullen door de pedagogische staf opgevolgd worden “om hen te ondersteunen bij de verwerking en verdere zorg voor kwaliteit in scouting”, aldus woordvoerder Jan Van Reusel. “Bijzondere aandacht gaat daarbij naar integriteit als begeleiding en oog voor veiligheid van leden. Het vernederen, bang of belachelijk maken van kinderen en jongeren hoort er niet bij, niet binnen of buiten een jeugdbeweging. Wij hebben er als nationale leiding alle vertrouwen in dat onze groepen die boodschap delen.”

Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen kent enkele overgangsrituelen. “Maar deze activiteiten zijn geen doop of ontgroening”, benadrukt Van Reusel. “Ze zijn zuiver gericht op verwelkoming en waardering van leden binnen de eigen groep. We zetten uitdrukkelijk in op een positieve invulling van die werkvormen.”