Dokter moet claim van journalist ontkennen: “President Trump had geen beroerte”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen beroerte of cardiovasculaire problemen gehad, en is daar ook niet voor onderzocht. Dat stelt zijn dokter Sean Conley in een mededeling die verspreid is door het Witte Huis. Hij benadrukt dat Trump gezond genoeg is om president te zijn.

Een journalist van de New York Times schrijft in een boek dat dinsdag is verschenen dat Trump vorig jaar een onverwacht bezoek bracht aan het Walter Reed-ziekenhuis. Vicepresident Mike Pence was toen ook bereid om tijdelijk de officiële zaken over te nemen, schreef Michael Schmidt. Uiteindelijk was dat niet nodig. Schmidt gaf geen details over de bron van de informatie en speculeerde niet over de redenen voor het ziekenhuisbezoek van Trump. Die blijven een raadsel.

Trump ontkende woensdag op Twitter dat Pence op stand-by stond en dat hij mini-beroertes had. Hij noemde het “fake news”. Volgens de Republikein was hij naar het ziekenhuis gegaan voor een jaarlijkse controle.

Mike Pence was never put on standby, & there were no mini-strokes. This is just more Fake News by @CNN, a phony story. The reason for the visit to Walter Reed, together with the full press pool, was to complete my yearly physical. Short visit, then returned (with press) to W.H... https://t.co/GUVdbJRvqD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

Dinsdag verklaarde Trump in een interview met Fox dat zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden voor de televisiedebatten getest moet worden op prestatiebevorderende middelen. Trump beweerde dat hij een verschil in Bidens houding opmerkte tussen verschillende Democratische debatten. “Volgens mij is hij bezig met een soort prestatieverbetering”, verklaarde de president, zonder daarvoor bewijzen te geven.