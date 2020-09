Verdediging Patrick De Koster vraagt vrijlating, aangehouden manager van Kevin De Bruyne wil meewerken aan onderzoek

De advocaten van voetbalmakelaar Patrick De Koster hebben woensdag aan de Brusselse raadkamer gevraagd om hun cliënt vrij te laten. De manager van onder anderen Rode Duivel Kevin De Bruyne werd vorige week vrijdag door onderzoeksrechter Michel Claise aangehouden en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen.

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van Kevin De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Volgens de advocaten van De Koster heeft de voetbalmakelaar nooit iets onoorbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd.

“Hij heeft steeds in het belang van zijn cliënt gehandeld”, zegt advocaat Jean-Pierre Buyle. “Voor alle commissies zijn facturen opgesteld en er zijn inderdaad een aantal bedragen waarover discussie mogelijk is. Mogelijk zijn er vergissingen gebeurd over enkele bedragen, maar dan gaat het zeker niet over de grote sommen waarover gesproken is. In elk geval is er nooit sprake geweest van enige kwade trouw.”

“De onderzoeksrechter wil onze cliënt confronteren met een aantal andere personen, onder anderen met de personen die de klacht hebben ingediend”, gaat Buyle verder. “Meneer De Koster is vanzelfsprekend bereid aan die confrontaties en aan het hele onderzoek mee te werken. Maar volgens ons is het daarvoor absoluut niet vereist dat hij in voorlopige hechtenis blijft. We hebben dan ook de vrijlating gevraagd, of dat hij onder elektronisch toezicht zou geplaatst worden.”

“Altijd alles in het belang van zijn cliënt”

Volgens zijn advocaten is De Koster zwaar aangeslagen door het onderzoek en zijn aanhouding.

“Meneer De Koster is met stomheid geslagen, hij kan niet geloven wat er gebeurt”, zegt advocaat Louis De Groote. “Hij heeft altijd alles gedaan in het belang van zijn cliënt en heeft op geen enkele manier een misdrijf gepleegd in het nadeel van meneer De Bruyne of zijn entourage. Hij heeft geen ongeoorloofde premies opgestreken, alles is steeds in alle transparantie gebeurd en is opgenomen in zijn boekhouding, die in beslag is genomen.”

De makelaar toont zich wel strijdvaardig, klinkt het. “Hij wil ervoor zorgen dat de waarheid aan de oppervlakte komt en wil meewerken aan elke onderzoekshandeling. Een confrontatie lijkt me ook nuttig, onder meer wegens de bijzondere relatie die meneer De Koster had met meneer De Bruyne.”

De raadkamer spreekt zich later vandaag uit.