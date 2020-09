Getrouwde lerares (33) had seks met 15-jarige leerling: “Ze zei dat ze mij mee de afgrond in zou trekken als ik haar zou verklikken”

Een getrouwde lerares zou seks hebben gehad met een 15-jarige leerling van een middelbare school in het Engelse Buckinghamshire. Naar verluidt stuurde de vrouw de jongen ook naaktfoto’s via Snapchat, die vervolgens werden gedeeld met andere leerlingen. De vrouw verscheen dinsdag voor de rechtbank.

De zaak kwam aan het licht toen de directeur van de school de naaktfoto’s van de lerares in kwestie onder ogen kreeg. Volgens de aanklacht heeft de vrouw de jongen zélf toegevoegd op Snapchat. De aanklager beweert dat de toen 33-jarige docente de jongen ophaalde met haar auto, om vervolgens ergens in een veld seks te hebben. Daarna volgden nog twee geheime seksafspraakjes, meldt de Daily Mail. De nu 35-jarige Kandice Barber, die zelf schoolgaande kinderen heeft, zou ook tegen de jongen hebben gezegd dat zij mogelijk zwanger was van zijn baby, nadat ze het bed met hem had gedeeld.

In een politieverhoor verklaarde jongen dat ze vaak contact hadden, maar daarmee stopten op het moment dat het schoolpersoneel erachter kwam. “Ze zei dat als ik haar zou verklikken, ze mij mee de afgrond in zou trekken”, aldus de tiener.

De lerares werd vorig jaar maart aangehouden door de autoriteiten. Ze ontkent alle aanklachten en stelt dat haar account is gehackt en zij niet degene is die de foto’s heeft gedeeld. Echter zou ze eerder tijdens een gesprek met een sociaal werker hebben gezegd dat het niet zo goed ging tussen haar en haar man en de jongen haar aandacht trok.