Ex-Slovaakse ambassadeur: “Ik heb de videobeelden van Chovanec in de politiecel niet durven te bekijken”

Charleroi -

Tot nog toe deed Stanislav Vallo er het zwijgen toe. Hij is de ambassadeur die in 2018 namens Slovakije de dood van Jozef Chovanec aanhangig moest maken op niveau van de Belgische regering. Tweeënhalf jaar na de feiten, en twee jaar nadat hij Brussel inruilde voor Bratislava, blijft hij kort van stof. “Slovakije is ontgoocheld in diegenen die deze zaak hadden moeten aanpakken.”