Crisiscentrum waarschuwt scholieren en hun ouders: “Even gezellig staan praten voor of na school kan niet”

Nu 1,2 miljoen leerlingen weer naar school gaan, dringt het Nationaal Crisiscentrum er zowel bij leerlingen als hun ouders op aan om aandacht te hebben voor de coronamaatregelen. Lees: correct gebruik van het mondmasker, handen wassen, en afstand houden. “Vermijd samenscholingen: even gezellig staan praten kan niet”, aldus interfederaal woordvoerder Yves Stevens.

“De eerste schooldag is altijd spannend, maar nu was helemaal het geval”, opende Stevens de persconferentie. “Gisteren was namelijk al een grote test, nadat er de afgelopen weken door schooldirecties en leerkrachten al veel voorzorgsmaatregelen werden genomen om de terugkeer veilig te laten verlopen. Het is verheugend om te zien dat dat goed is verlopen. Maar ook de leerlingen zelf zullen hun gedrag moeten aanpassen. In het secundair onderwijs moeten alle leerlingen bijvoorbeeld steeds een mondmasker dragen. We beseffen dat dat niet leuk is, maar we zijn ervan overtuigd dat dat snel een gezonde gewoonte zal worden.”

“Op voorwaarde dat zowel mond als neus bedekt zijn!”, aldus Stevens. “Want we zien nu in het straatbeeld te vaak dat enkel de mond of enkel de neus bedekt is. Of dat het masker ergens hangt te bengelen. Dan heeft het natuurlijk geen enkel effect. Het is ook belangrijk dat er voldoende aandacht is voor een hygiënisch gebruik. Voorzie voldoende maskers, gebruik een plastic zakje om het in te bewaren, en was gebruikte maskers goed.”

Geen samenscholingen

Stevens had ook een waarschuwing voor ouders in petto: “Ook het gedrag rond de scholen moet aangepast worden, met name net voor en net na de schooldag als het druk is. Draag een mondmasker als je je kind komt brengen of afhalen. Houd voldoende afstand, en vermijd samenscholingen: even gezellig staan praten kan niet.” Ook leerlingen die zelfstandig naar school gaan, moeten zich aanpassen: “Een mondmaskers dragen op het openbaar vervoer is verplicht.”

Stevens had ook een tip voor kinderen van groot tot klein in petto: “Veel kinderen hebben de gewoonte om na school een vieruurtje te eten. Het is belangrijk dat je eerst je handen wast. Dat moet voor iedereen een reflex worden: bij thuiskomst was je eerst je handen. Dat is een gezonde routine, die iedereen beschermt.”

“Dalende trend zet zich voort”

Over de cijfers kan viroloog Steven Van Gucht dan weer kort zijn. “Er is weinig veranderd tegenover wat we maandag hebben bekendgemaakt. Er zijn afgelopen week gemiddeld 438 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, dat is een daling met 12 procent. Die daling zet zich voort in de meeste provincies. In Brussel zijn er bijvoorbeeld nog 112 nieuwe besmettingen per dag (-15%), in Antwerpen nog 84 nieuwe gevallen (-21%). In de meeste provincies daalt het aantal nieuwe besmettingen, behalve in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Vooral in Luik is er een opmerkelijke stijging te zien: plus 31 procent, maar dat is relatief. In absolute aantallen gaat het namelijk nog steeds om een vrij klein aantal: 39 per dag.”

Ook wat betreft het aantal ziekenhuisopnames blijft de dalende trend zich verderzetten: dat zijn er nu nog 16 per dag (-26 procent). Het sterftecijfer lag afgelopen week op 4 per dag (-37%).