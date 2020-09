Tachtig mensen opgepakt bij protesten tegen Wit-Russische president Loekasjenko

Bij studentenprotesten in Wit-Rusland tegen het regime van president Alexander Loekasjenko zijn 80 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Wesna, die in de nacht van dinsdag op woensdag de namen oplijstte van de 75 manifestanten die in hoofdstad Minsk werden gearresteerd.

Enkele honderden studenten kwamen dinsdag, bij de start van het school- en universitaire jaar, op straat om te betogen. Ze eisten de vrijlating van alle politieke gevangenen. Volgens onafhankelijke media kwamen ook woensdagochtend enkele groepen manifestanten samen.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.