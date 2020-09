Opnieuw sms’en in omloop voor valse coronacompensatie: “Pure oplichting. Ga nergens op in”

De afgelopen dagen kregen tal van inwoners eenzelfde sms die afkomstig lijkt van de overheid. Daarin worden de burgers ‘eraan herinnerd dat ze nog steeds een compensatie van de overheid kunnen aanvragen ten belope van een bedrag van 325,86 euro.’ Daarvoor moet op een dubieuze link geklikt worden waarna persoonlijke gegevens worden gevraagd. De politie is op de hoogte van de feiten en spreekt van een toenemend fenomeen.

Ook politiemensen kregen bericht

“Dit is een fenomeen die sinds de coronacrisis nog harder de kop opsteekt”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Wij zijn op de hoogte van deze sms’en en mails. Dat kan niet anders, want ook politiemensen uit ons korps kregen ze persoonlijk al. Er zijn weinig mensen die hiervan aangifte doen want gelukkig weten veel mensen al dat dit een pure vorm van oplichting is, phishing genaamd. Maar toch blijven er wel slachtoffers vallen. Deze vorm van oplichting komt ook in allerlei vormen: via sms, via mail of aan de telefoon. En ze komt zogezegd van de overheid, de bank of een andere instelling. Het doel van de oplichters is altijd hetzelfde: mensen aanzetten om op een link te klikken of persoonlijke gegevens door te geven, waarna ze aan je geld kunnen. De boodschap is dan ook duidelijk: ga hier nooit op in, geef nooit persoonlijke gegevens zomaar door, klik nergens op en verwijder de berichten meteen. Bij verschillende politiezones die gespecialiseerd zijn in computercriminaliteit loopt al een onderzoek en ook op federaal niveau is er een onderzoek.” Wie toch slachtoffer zou geworden zijn doet best wél aangifte bij de politie.