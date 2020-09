Belgen in elkaar geslagen op petanque-toernooi in Marseille: “Ze zaten ons achterna met hun ballen”

Drie Belgen zijn zondag in elkaar geslagen door enkele dronken Fransen tijdens een petanque-toernooi in Marseille. “Ze hadden rode, dronken ogen”, aldus een landgenoot. “Ze zaten ons achterna met hun ballen.”

De ‘Mondial La Marseillaise’ is een van de grootste petanque-toernooien ter wereld. Doorgaans nemen jaarlijks zo’n 15.000 liefhebbers deel en dagen ongeveer 150.000 toeschouwers op, verspreid over enkele dagen. De 59ste editie had in juli moeten plaatsvinden, maar werd dit jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Zondag vond het toernooi dan toch plaats, maar voor drie 30-jarige Belgen werd dat geen aangename ervaring. In het Borély-park in hartje Marseille werden onze landgenoten na een geschil over de score namelijk het mikpunt van hun dronken lokale tegenstanders. De wedstrijd was nochtans amicaal verlopen: de Belgen menen met 13-1 gewonnen te hebben, en schudden hun tegenstander de hand. Maar wanneer ze de scorekaart willen indienen, blijkt de score daarop omgewisseld te zijn: 1-13. Daarop ontstaat een dispuut.

“Rode, dronken ogen”

Volgens de Belgen hadden hun tegenstanders “rode, dronken ogen”, en daagden ze hen uit. “Ze bedreigden ons, ze achtervolgden ons met hun ballen”, aldus een vriend van het trio. “Ze sloegen drie minuten lang op ons in. We riepen om hulp, maar niemand bewoog.”

“Het zijn zieke gasten. Ze klommen met twee op mij, het was een echt stierengevecht ”, aldus een Belg met een bebloed been. “Ik probeerde één van hen op de grond te tackelen, maar hij sloeg me op het hoofd”, voegt een andere Belg met hoofdwonde daaraan toe.

Gediskwalificeerd

Bij de organisatie wil men zich niet uitspreken over wie de aanstoker van het gevecht was: beide partijen werden gediskwalificeerd. “Het is de eerste keer dat we zo’n gevecht hebben gezien”, klinkt het. “Maar er zullen maatregelen worden genomen. We zullen onze best doen om de lokale spelers op te speuren: de scheidsrechter zal hen wel herkennen. We zullen hun licentie controleren. Ze lopen het risico om in de toekomst van alle petanque-wedstrijden te worden verbannen.”

De Belgische spelers willen een klacht indienen.