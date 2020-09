Zwitserse farmareus lanceert snelle coronatest: resultaat in een kwartiertje bekend

De Zwitserse farmareus Roche zal tegen eind september een snelle coronatest lanceren in Europa. Het resultaat daarvan zal in amper een kwartiertje bekend zijn.

“De test kan worden gebruikt voor zowel symptomatische als asymptomatische patiënten”, aldus het bedrijf. Volgens Roche is de test 96 procent accuraat bij een positief resultaat, en 99 procent accuraat bij een negatief resultaat. “De test kan dus gebruikt worden als een initiële screening voor wie in contact kwam met geïnfecteerde personen, of voor wie zich in een risicovolle omgeving bevond, en kan gezondheidswerkers helpen om een infectie snel te identificeren.”

Een professionele gezondheidswerker moet de test weliswaar uitvoeren, maar het is niet nodig om de test uit te voeren in een klinische omgeving. Over de kostprijs van de test wilde Roche nog niets kwijt, enkel dat het “betaalbaar” zou zijn. De test zou eind september beschikbaar moeten zijn in heel Europa.