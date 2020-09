Duitse politie rolt grootschalig pedofilienetwerk op

De Duitse politie heeft dinsdag een grootschalig kinderpornonetwerk opgerold. Zo’n duizend politieagenten kwamen verdeeld over twaalf deelstaten in actie. Dat hebben de autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

De politie deed in het hele land invallen. De onderzoekers namen zo’n tweeduizend stukken bewijs in beslag, zoals kluizen, gegevensdragers en apparaten waarop informatie kan worden opgeslagen. De operatie was gericht tegen 48 mannen en 2 vrouwen. Die worden zelf overigens niet verdacht van kindermisbruik, maar bijvoorbeeld wel van het bezit of het verspreiden van strafbaar materiaal. De politie pakte niemand op.

De operatie van dinsdag zou verband houden met een inval in Bergisch Gladbach, nabij Keulen. Daar troffen de autoriteiten vorig jaar in een woning een grote hoeveelheid beelden aan van kindermisbruik.