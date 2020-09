Weduwe van Jozef Chovanec: “Mijn man is verstikt door de politie, de hartaanval was gewoon een afleidingsmanoeuvre om alles geheim te houden”

Henrieta Chovancova, de weduwe van Jozef Chovanec, heeft al haar vertrouwen in de Belgische overheid verloren. Dat zegt ze in een interview met VRT NWS. “Iedereen beschermt elkaar, dus ik kon niet anders dan die beelden naar buiten te brengen”, klinkt het.

Officieel stierf Jozef Chovanec op dinsdag 27 februari 2018 in het ziekenhuis, maar volgens Chovancova was haar echtgenoot drie dagen eerder al gestorven in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. “Ik geloof niet dat hij gestorven is aan een hartaanval, ik denk dat hij verstikt is door de politie. De hartaanval was gewoon een afleidingsmanoeuvre om alles geheim te houden. Het is toch duidelijk dat de agenten zijn dood hebben veroorzaakt? Ze hebben urenlang niet naar hem omgekeken. Hij probeerde op allerlei manieren duidelijk te maken dat er een probleem was, maar ze hebben hem gewoon genegeerd.”

Chovancova heeft dan ook weinig vertrouwen in het Belgische gerecht. “Het kan toch niet anders dan dat de onderzoeksrechter iemand beschermt? Hoe kan je anders verklaren dat ze zo weinig deed? Ze wist van de beelden en ze deed er niets mee.” Er restte haar naar eigen zeggen dan ook geen andere optie meer dan naar de pers stappen. “Er gebeurde niets en iedereen beschermde elkaar. Voor mij was het ontzettend moeilijk. Je wil natuurlijk niet dat die beelden over de hele wereld worden getoond door alle televisiezenders. Maar als je geen andere keuze hebt, als je niets meer kan doen, wat dan?”

“Ik denk niet dat het de eerste keer is dat dit gebeurt”

Ook toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kan op weinig genade rekenen. “Hoe kan je hem nu geloven? De ene dag zegt hij dit, de volgende dag iets anders.” Een ontmoeting met Mark De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, staat dan ook niet bovenaan het prioriteitenlijstje van Chovancova “Ik wil vooral dat alles grondig wordt onderzocht.” Al gelooft de weduwe niet dat de volledige waarheid ooit boven zal komen. “Er zullen misschien wel mensen gestraft worden, maar wie beschermt hen? Ik denk niet dat het de eerste keer is dat dit gebeurt. Als je de beelden bekijkt, ziet het er toch uit alsof dit nog is gebeurd. Ze wisten dat er camera’s waren, dus het kan toch niet anders dan dat ze dachten, hier komen we mee weg?”