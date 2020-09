“14 dagen quarantaine? Veel te lang, kan korter”: politiek bestudeert of versoepelingen mogelijk zijn

“Het is hoog tijd dat we ons quarantainebeleid herbekijken.” Dat zegt professor microbiologie Herman Goossens (UZA). Gekoppeld aan een uniform testbeleid zou de quarantaine voor – onder anderen – reizigers uit rode zones korter kunnen. Intussen heeft de politiek schijnbaar gehoor gegeven aan die oproep. “We hebben aan onze experts gevraagd uit te zoeken of het korter kan en om dat wetenschappelijk te onderbouwen”, aldus minister Philippe De Backer (Open VLD) aan De Tijd. Hij bevestigt het nieuws aan de redactie van Het Nieuwsblad.