Stripmuur van de Smurfen aan station Brussel-Centraal ingestort

Brussel - De stripmuur van de Smurfen aan het station Brussel-Centraal is in de nacht van dinsdag op woensdag naar beneden gekomen. Een waterlek ligt mogelijk aan de basis van het voorval. De muurschildering is aangebracht op het plafond van de passage onder het Hilton Hotel aan het Europakruispunt, richting de Grote Markt.

Gelukkig was er niemand in de buurt van het plafond toen het afgelopen nacht instortte. Al is de schade aan de plafondschildering wel groot. Het puin ligt in een grote hoop onder het Smurfendorp dat er door de artiesten van Urbana was aangebracht.

“Hoogstwaarschijnlijk is een waterlek de oorzaak. De structuur die is ingestort bestaat uit gipsplaten. We hebben meteen een perimeter ingesteld en de stadsdiensten ruimen het puin op”, zegt Els Wauters, woordvoerster van bevoegd Brussels schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen).

De stad Brussel verzekert dat de stripmuur zo snel mogelijk zal worden hersteld. Al zal dat in samenspraak gebeuren met het Hilton Hotel, want zij zijn eigenaar van de passage waar het fresco werd aangebracht.

De stripmuur werd op 19 juli 2018 ingehuldigd ter ere van de 60ste verjaardag van de Smurfen. Dat gebeurde toen in aanwezigheid van onder anderen toenmalig premier Charles Michel (MR) en Veronique Clifford, de dochter van Peyo, de geestelijke vader van de Smurfen.