Zwangere vrouw naar feestje gelokt: vermoord en baby uit buik gestolen

Een hoogzwangere vrouw die naar een feestje voor haar ongeboren kind was gelokt, is vorige week gruwelijk vermoord in Brazilië, haar ongeboren kind werd daarbij gestolen. Waarschuwing: de onderstaande omschrijving van de feiten is niet voor gevoelige zielen.

Het levenloze lichaam van Flávia Godinho Mafra, een 24-jarige lerares “die altijd klaarstond om anderen te helpen”, werd afgelopen vrijdag gevonden door haar echtgenoot Valdeli Mafra in het Zuid-Braziliaanse Florianópolis. Het ongeboren kind van het koppel was uit het lichaam van de vrouw gesneden. Uit de autopsie bleek dat de vrouw was overleden door de snijwonden aan haar buik, en aan verwondingen aan het hoofd.

De dader bleek een 26-jarige vriendin die “de baby wilde stelen”, en Mafra daarom naar een feestje voor de baby had gelokt. Daar zou ze de vrouw met een baksteen op het hoofd hebben geslagen, en vervolgens het kind uit de buik hebben gesneden. De dader was volgens de politie onlangs zelf zwanger, maar kreeg in januari een miskraam. “Ze bleef tegen iedereen liegen dat ze zwanger was”, aldus de politie. De baby – een meisje – werd later gevonden door de politie, nadat de vriendin en haar man ermee naar het ziekenhuis waren getrokken.