Neymar is een van de drie PSG-spelers die positief hebben getest op het coronavirus na vakantie in Ibiza

Drie spelers van Paris Saint-Germain hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Franse topclub woensdag bekendgemaakt. Neymar zou één van hen zijn.

De spelers in kwestie zouden de eerste match van PSG in het nieuwe Ligue 1-seizoen, op donderdag 10 september in Lens, aan zich voorbij moeten laten gaan. “De bewuste spelers ondergaan het gezondheidsprotocol”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Alle spelers en stafleden blijven de komende dagen tests ondergaan.”

Maandag meldde de Parijse club al twee vermoedelijke coronagevallen in de spelersgroep. Volgens L’Equipe gaat het om Leandro Paredes en Angel Di Maria. De Argentijnen moesten naar verluidt hun vakantie op Ibiza, momenteel rode zone, inkorten. De Franse sportkrant voegde daar dinsdag aan te dat positieve test nummer drie die van Neymar is. De drie moeten een week in quarantaine.

Foto: Photo News

Foto: Photo News