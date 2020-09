Dit is het moment dat er een doorbraak kwam in de zaak Dutroux: “Bingo, bij het zien van zijn naam”

In 1996 verdwijnt Sabine Dardenne, dochter van een rijkswachter, spoorloos. Ze is niet het enige jonge meisje dat in die periode verdwijnt. Kort daarna verdwijnt ook Laetitia Delhez in Bertrix. De pas opgerichte cel vermiste personen schiet in actie en start meteen een buurtonderzoek waar de meisjes verdwenen. De puzzelstukjes vallen in elkaar als na grondig speurwerk de naam Marc Dutroux opduikt. “Bingo, bij het zien van zijn naam”, aldus Guido, die woensdag in het nieuwe Eén-programma De cel vermiste personen vertelt hoe hij een doorbraak in het onderzoek forceerde.