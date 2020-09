Duitse regering heeft “ondubbelzinnig bewijs”: Aleksej Navalny is vergiftigd met novitsjok

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met novitsjok, een gevaarlijk zenuwgas. Dat meldt de Duitse regering. Navalny ligt momenteel in coma in een Duits ziekenhuis.

Aleksej Navalny ligt in coma in een ziekenhuis in Berlijn nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

Navalny is de 44-jarige tegenstander van president Poetin. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging, maar artsen in een ziekenhuis in Omsk - waar hij eerst werd opgenomen - hielden het op een stofwisselingskwaal. Duitse artsen zouden nu wel degelijk bewijs hebben om aan te tonen dat er vergif in het spel is.

