Kameraad Duch (77) gestorven in Cambodjaanse cel: zelfs door een bril te dragen, riskeerde je de doodstraf

Kameraad Duch is dood. Duch – echte naam: Kaing Guek Eav – was in de jaren zeventig een van de kampcommandanten van de Rode Khmer in Cambodja. Verantwoordelijk voor de marteldood van minstens 14.000 landgenoten in de beruchte gevangenis van Tuol Sleng. Misdaden tegen de mensheid waarvoor hij tot levenslang werd veroordeeld. Hij werd 77 jaar.