Ook nieuw coronageval in Belgisch voetbal: Gents kapitein Vadis Odjidja test positief

Brute pech voor AA Gent-aanvoerder Vadis Odijdja. De middenvelder die momenteel herstelt van een knieblessure testte eerder deze week positief op COVID-19 en een tweede test bevestigde woensdag dit resultaat. Odjidja staat zo meteen verplicht op non-actief.

Odjidja reisde recent af naar het buitenland om een kniespecialist op te zoeken en dat zorgde toen al voor ongerustheid bij Laszlo Bölöni: “Er is niet alleen het fysieke aspect, maar dan heb je ook nog het COVID-vraagstuk”, vroeg de Gentse oefenmeester zich vorige week luidop af tijdens de persbabbel in aanloop naar het duel tegen KV Mechelen. “Moet je in isolatie of niet als je terugkeert uit Kroatië? Hopelijk keert hij snel terug, want we kennen zijn kwaliteiten.”

Nu kennen Bölöni en het Gentse clubbestuur dus het verdict: Odjidja moet nu in verplichte quarantaine en daardoor loopt ook zijn revalidatie opnieuw vertraging op. Het protocol van de Pro League voorziet nu eenmaal dat als er een persoon uit categorie 1 - deze omvat onder meer spelers, trainers en stafleden - positief test, die voor zeven dagen in quarantaine moet. Odjidja zal ook pas opnieuw toegelaten kunnen worden tot het Gentse oefencomplex nadat hij bij een nieuwe check negatief test.

Ploegmaats niet in quarantaine

De ploegmaats van Odjidja moeten niet automatisch in quarantaine. Odjidja kwam na zijn terugkeer in België immers nog niet in contact met de Gentse spelersgroep of clubmedewerkers. Nog een geluk bij een ongeluk voor coach Bölöni die vorige zondag nog een frontale aanval van zijn spits Roman Yaremchuk moest incasseren na afloop van het competitieduel tegen KV Mechelen.