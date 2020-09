Vijf jaar geleden bezorgde deze foto de wereld kippenvel: het lot van de 3-jarige Aylan

Dag op dag vijf jaar geleden ging een foto van de 3-jarige Aylan, aangespoeld op een Turks strand, de wereld rond. Het verdronken jongetje werd zo, zonder het zelf ooit te weten, het gezicht van de vluchtelingencrisis.

Rood T-shirt, blauwe broek. Het gezicht in het zand. Het beeld van de piepjonge Aylan zorgde vijf jaar geleden voor kippenvel. Het Syrische jongetje spoelde begin september 2015 aan op het strand van de Turkse badplaats Akyarlar, niet ver van het bruisende Bodrum. Hulp kon niet meer baten, Aylan was al lang verdronken.

Volgens Turkse media zou hij samen met zijn moeder en broertje, en nog een tiental andere vluchtelingen, in Akyarlar in een gammel bootje gestapt zijn richting Europa. Op die plek is de Egeïsche Zee tussen Turkije en Europa immers het smalst: het Griekse eiland Kos ligt amper vijf kilometer verder. Het is een veelgebruikte route, maar ook een gevaarlijke. Het bootje had al snel een lek en begon te zinken. De speelgoedroeispaantjes die de smokkelaars hen in de handen hadden geduwd konden het verschil niet maken. Aan boord was ook maar één reddingsvest.

Van de opvarenden overleefden er uiteindelijk niet meer dan drie het drama. Ze alarmeerden de kustwacht zodra ze weer aan land waren, maar toen was het al te laat. Samen met het rubberbootje van Aylan was nog een tweede bootje vertrokken vanop het strand van Akyarlar. Van de elf vluchtelingen konden er zich vier redden en op eigen kracht de kust bereiken. De Turkse kustwacht rukte nog uit met een helikopter, een vliegtuig en vijf boten, maar vond alleen dode lichamen.

De foto’s van het Syrische jongetje gingen vijf jaar geleden de wereld rond en veroorzaakten heel wat opschudding. Begin 2016 startte in Bodrum het proces voor mensensmokkel en opzettelijke nalatigheid tegen de twee betrokken smokkelaars. De openbaar aanklager eiste voor hen beiden een gevangenisstraf van 35 jaar, ze werden uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel.