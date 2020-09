“Advocaten van leden studentenclub vragen bijkomend onderzoek”: proces tegen Reuzegom mogelijk op lange baan

Vrijdag zou in de raadkamer van Hasselt beslist worden over de doorverwijzing van achttien ex-leden van studentenclub Reuzegom, maar die beslissing komt mogelijk op de lange baan terecht. Minstens twee advocaten van leden van de club vragen immers om bijkomend onderzoek.Sven Mary, advocaat van de vader van het slachtoffer Sanda Dia, spreekt van een “vertragingsmanoeuvre”.

Op 4 september verschijnen de achttien ex-leden van Reuzengom, de studentenclub waarbij Sanda Dia op 7 december 2018 om het leven kwam tijdens een gruwelijk doopritueel, voor de raadkamer in Hasselt. Er zal beslist worden of ze doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank, waar ze tien jaar celstraf riskeren, voor hun rol in het overlijden van de ingenieursstudent twee jaar geleden.

Nu hebben enkele advocaten van ex-leden van Reuzegom een verzoek voor bijkomende onderzoeksdaden neergelegd bij de onderzoeksrechter. Alle partijen in de zaak hadden tot donderdag 16 uur de tijd om dat te doen, minstens twee advocaten van de verdediging hebben dat ook effectief al gedaan. Wat ze precies extra onderzocht willen zien, is niet duidelijk. Wel staat nu vast dat er vrijdag niet gepleit zal gepleit over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Sven Mary, de advocaat van de vader van Sanda Dia bijstaat, spreekt over een “vertragingsmanoeuvre”. “Hun empatisch vermogen ligt in de lijn van het empathisch vermogen van de Reuzegommers en hun ouders. Uitstel is geen afstel. Een paar maanden langer wachten op hun zogenaamde waarheden zal niet veel meer veranderen aan het leed van de vader”, zegt Mary aan onze redactie.