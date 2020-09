Jagers nemen Macron in het vizier: ook de groene jassen willen nu demonstreren

In Frankrijk is een epische strijd aan de gang en president Macron zit pal tussen twee vuren. De directe aanleiding is niet corona of de recessie, maar wel de jacht op zangvogels. De groeiende groep ecologisten in het land heeft de oorlog verklaard aan de jagers, een traditioneel machtige politieke lobby die ook de president mee aan de macht hielp. Maar nu Macron de jacht met lijmstokken heeft geschorst, schieten die jagers op de man die ze drie jaar geleden nog een held vonden.