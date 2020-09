Parket-generaal: “Geen bewijs dat politiemensen dood van Jozef Chovanec veroorzaakten”

“Er is op dit ogenblik geen bewijs dat het optreden van de politie op de luchthaven van Charleroi de dood van Jozef Chovanec heeft veroorzaakt”. Dat zegt het parket-generaal van Bergen in een persbericht. In januari 2020 wilde de onderzoeksrechter het onderzoek al afsluiten, zonder de betrokken inspecteurs in verdenking te stellen.

Al sinds februari 2018 probeert het gerecht van Charleroi te achterhalen wat er gebeurd is in de politiecel op de luchthaven van Charleroi, toen de Slovaak Jozef Chovanec daar werd opgesloten. Hij werd die nacht zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, en hij zou vier dagen later daar sterven.

Het parket lag de afgelopen weken onder vuur omwille van dat onderzoek. Er is kritiek vanwege de weduwe van Chovanec, die het parket traagheid verwijt. Maar zelfs in het parlement werd dinsdag gewezen naar het parket van Charleroi door voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), en door voormalig politiebaas Catherine De Bolle. Het parket zou verzaakt hebben om de tuchtoverheid van de inspecteurs op de hoogte te brengen, waardoor de betrokken politiemensen geschorst zouden kunnen worden.

In een persbericht neemt het parket-generaal van Bergen het nu op voor het gerecht van Charleroi.

“Alle videobeelden zijn sinds februari 2018 zorgvuldig geanaliseerd door de onderzoekers van het Comité P, die daarbij ook de betrokken politieagenten hebben verhoord”, zegt het parket-generaal. Ze heeft het over de veelbesproken videobeelden van de bewakingscamera, die in de cel filmde.

Op die beelden was ondermeer te zien dat een jonge inspecteur een Hitler-groet bracht, naast de zieltogende Slovaak.

“In tegenstelling tot wat er is gezegd, lijkt in deze fase van het onderzoek niet te zijn bewezen dat het optreden van de politie de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer. Dit is de kern van het onderzoek. Kan de politie door hun gedrag als strafrechtelijk verantwoordelijk worden beschouwd voor de dood van het slachtoffer?

“In de huidige stand van de expertise zijn er geen aanwijzingen dat de door de politie uitgeoefende borstcompressie, verband houdt met het overlijden van het slachtoffer.”

Dadelijk meer