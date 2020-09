Worden onverkochte kleren echt gewoon verbrand? Dit gebeurt er met de gigantische overstock na dramatische zomersolden

Ondanks hoge kortingen van bij de start waren de door corona uitgestelde solden voor het merendeel van de handelaars dramatisch. De cijfers kleuren dieprood, tot een negatieve omzet van 35 procent, en de winkels puilen uit met zomerkleding. ”Ja, ook in september zal je nog koopjes kunnen doen.” Al krijgt heel wat overstock een andere bestemming.

“Basisstukken die niet verkocht werden, zullen handelaars bijhouden tot de volgende soldenperiode of verkopen in een outlethoekje in de winkel”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie ...