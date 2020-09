Geluksprofessor Lieven Annemans vanaf nu mee aan tafel met experts: “Het virus staat centraal, maar dat is niet zo: onze samenleving moet centraal staan”

“Men neemt maatregelen waarvan de logica helemaal ontbreekt”, en “zijn we niet al een tijdje aan het ontsporen?” Zo klonk het vorige week in een striemend opiniestuk van ‘geluksprofessor’ Lieven Annemans (UGent/VUB). Sinds deze week mag hij zelf met de virologen aan tafel om advies te geven aan de Veiligheidsraad. En hij is niet van plan om zich te laten muilkorven. “Mondmaskers dragen in een rustige straat: schaf dat af, morgen.”