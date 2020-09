Geen plaats meer voor Lode Vereeck bij Open VLD

Hasselt / Diepenbeek - Lode Vereeck (Open VLD) ooit als LDD’er uitgeroepen tot een van de bekwaamste Vlaamse parlementsleden, lijkt nu helemaal verdwenen van het politiek toneel. De Limburgse Economieprofessor raakte twee jaar geleden in opspraak, net voor hij de Diepenbeekse Open VLD-lijst zou trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. De UHasselt stuurde toen vier klachten van vrouwelijke (doctoraats)studenten over vrijpostig gedrag, op sociale media en in berichtjes, naar het parket.

Later werd de zaak geseponeerd wegens onvoldoende aanwijzingen van strafbare feiten. De UHasselt besliste wel om hem te ontslaan wegens “een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt”. Ook Open VLD had in 2019 geen plaats meer voor hem op de lijst. Sinds kort laat Vereeck zich erg kritisch uit over de “rampzalige” preformatiepogingen van zijn voorzitter Egbert Lachaert “die de partij richting afgrond leiden”. Binnen de partij luidt het dat Vereeck in juli tevergeefs gesolliciteerd heeft voor de job van fractiesecretaris in de Senaat en sindsdien op ramkoers ligt. Vereeck lacht dat weg. “Ik heb Lachaert er enkel op gewezen dat die functie vacant was. Maar ik heb er niets meer over vernomen. Ik was dat al vergeten.”