Is het rusthuis van de toekomst een ‘rusthuisje’? “Corona heeft getoond dat we van die mastodonten af moeten”

Is het rusthuis van de toekomst een rusthuisje? Minister Wouter Beke (CD&V) heeft gisteren alvast een bezoekje gebracht aan Seniorenthuis, een kleinschalig samenwoonproject voor senioren in Borgerhout, om inspiratie op te doen voor zijn beleid. ”Corona heeft aangetoond dat we van die grote mastodonten af moeten”, zegt hoogleraar Wim Distelmans.

Jeroen Deblaere

“Als alle talloren leeg zijn, is het teken dat het lekker was hé.” Monique is 82, woont nu al zes jaar in Seniorenthuis in Borgerhout, en kookt geregeld voor haar vijf huisgenoten, zegt ...