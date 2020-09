Manchester United rondt komst van Donny van de Beek af: Ajax ontvangt circa 40 miljoen euro

Donny van de Beek verruilt Ajax definitief voor Manchester United. De transfer was al sinds zondag in kannen en kruiken. De officiële bevestiging van Ajax kwam er woensdag. De Amsterdammers ontvangen 39 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder, een bedrag dat nog kan oplopen tot 44 miljoen euro.

“Dit is een mooie transfer voor Donny, die hij ook verdient. En het is een compliment voor de jeugdopleiding van Ajax, waar hij vanaf zijn elfde al speelde. Vorige zomer was er al veel om hem te doen, maar konden we hem gelukkig nog een jaar voor Ajax behouden”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars.

“De maanden daarna was hij zowel in nationale als in Europese wedstrijden ook weer heel waardevol voor ons. Inmiddels behoort hij bijna vijf jaar tot de A-selectie. Hij is klaar voor deze stap en we zullen hem missen.”

Van de Beek, die in 2019 landskampioen werd met Ajax, stond nog tot medio 2022 onder contract bij Ajax.