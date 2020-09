Gevangeniscommandant van Rode Khmer overleden

Duch (midden) in de rechtszaal in 2008. Foto: REUTERS

In Cambodja is “Kameraad Duch”, die een van de grootste gevangenissen en marteloorden van de Rode Khmer leidde, overleden. Dat heeft de woordvoerder van het Cambodjatribunaal gemeld.

Duch – echte naam Kaing Guek Eav – werd 77 jaar. Hij overleed in een ziekenhuis. Meer details over de omstandigheden van zijn dood zijn niet bekendgemaakt.

Duch in 1977. Foto: EPA

In de jaren zeventig was Duch de commandant van de beruchte gevangenis Tuol Sleng (S-21), waar tegenstanders van de Rode Khmer terechtkwamen. Hij was de eerste leider van het communistische regime die door het Cambodjatribunaal werd veroordeeld: hij kreeg in eerste aanleg 30 jaar cel in 2010, maar werd in beroep in 2012 tot levenslang veroordeeld.

Meer dan 16.000 mensen, onder wie ook kinderen, belandden in Duchs S-21. Slechts 14 van hen hebben de gevangenis levend verlaten. Tijdens het schrikbewind van de communistische Rode Khmer in de jaren 1975-79 zijn naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen door executie, uitputting, ziekte of honger omgekomen.