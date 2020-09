Zwangere moeder wordt in pyjama gearresteerd na anti-lockdownpost op Facebook

Een video van een zwangere vrouw die wordt gearresteerd na een anti-lockdownpost op Facebook beroert de gemoederen in Australië. Zoe Lee (28) had een evenement gemaakt op Facebook om zaterdag tegen de lockdown te protesteren, maar de politie vond dat ze daarmee anderen aanzette om de regels te overtreden. Voor de ogen van haar kinderen werd de verbaasde vrouw in de boeien geslagen. “Verschrikkelijk, walgelijk en schandelijk”, klinkt het.

Lee stond nog in pyjama en moest even later naar de gynaecoloog op controle, toen de politie haar huis binnenviel. “Wat… wat gebeurt er”, stamelde de moeder toen de agenten haar op haar rechten wezen. Ze legden uit dat haar evenement op Facebook - zonder dat het al had plaatsgevonden - de reden voor haar arrestatie was. Haar partner filmde het incident en zond het via Facebook rechtstreeks de wereld in.

“Verschrikkelijk, walgelijk en schandelijk”, aldus conservatief Sky News-anker Alan Jones. “Gelukkig ben ik niet de enige in Australië die er zo over denkt. Een zwangere, huilende vrouw, in handboeien in haar pyjama, voor de ogen van haar kinderen. Deze vrouw is een slachtoffer van de ongelimiteerde macht van de politie hier. We hadden kunnen raden dat het zo ver zou komen.”

Lee werd even later op borgtocht vrijgelaten. Op 25 januari 2021 moet ze zich voor de rechtbank verantwoorden.