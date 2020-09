Terwijl de Duivels trainen in Tubeke, werkt Matz Sels (28) keihard aan zijn comeback: “Het EK? Eerst opnieuw leren stappen”

187 dagen. Zolang is het al geleden dat Matz Sels (28) nog eens een wedstrijd speelde. En als gevolg van een in de voorbereiding afgescheurde achillespees zal hij nog een aantal maanden langer moeten wachten. Terwijl zijn collega-Rode Duivels zich in Tubeke klaarstomen voor de interland tegen Denemarken, werkt de doelman van Straatsburg bij Rev. in Antwerpen aan zijn comeback. “Ik wil sterker terugkomen.”