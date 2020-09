Gareth Bale spreekt voor het eerst sinds lang over zijn situatie bij Real Madrid: “De club maakt het zichzelf heel moeilijk”

Hoe zou het nog zijn met Gareth Bale? Wel, blijkbaar niet zo slecht want de aanvaller werd opnieuw herenigd met zijn ploegmakkers bij Wales. Tussendoor sprak hij voor het eerst sinds lang nog eens over zijn situatie bij Real Madrid. “Ik ben nog steeds gemotiveerd”, aldus Bale bij Sky Sports.

De Welshman leeft al een tijdje in onmin met zijn Spaanse werkgever. De 31-jarige Bale heeft nog een vetbetaald contract van twee seizoen bij De Koninklijke, maar die is hem liever kwijt dan rijk. Bale wil echter van geen wijken weten en dus zit de situatie muurvast.

“Ik probeerde vorig jaar de club te verlaten, maar zij blokkeerden alles op het allerlaatste moment”, aldus de Welshman over zijn rijkelijk Chinees aanbod destijds. “Het was een project waar ik echt zin in had, maar uiteindelijk raakte he niet rond. Er waren ook andere momenten waarbij we probeerden om te vertrekken, maar of de club liet het niet toe of ze deden iets anders. De bal ligt in hun kamp. Ik wil voetballen. Ik ben nog steeds gemotiveerd, dus het hangt van de club. Zij controleren alles. Het enige wat ik kan doen, is voortdoen en hopelijk komt er iets uit de bus.”

Bale werd al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar de Premier League. Bij zijn ex-club Tottenham of Manchester United.

“Als die opties zich zouden voordoen, dan is dat iets waar ik zeker naar zal kijken”, aldus Bale. “We zien wel wat er gebeurt. Er is nog veel tijd in deze transfer periode en in enkele van daarna. De tijd zal het uitwijzen, maar de beslissing ligt bij Real Madrid. Ik ben nog maar 31 jaar. Ik voel dat ik in goeden doen ben en nog altijd veel kan bijbrengen. De club beslist, maar ze maken de dingen zelf heel moeilijk om eerlijk te zijn.”

Intussen schreef de Spaanse krant ABC dat Real-trainer Zinédine Zidane de “giftige” houding van Bale volledig beu is. “Zidane wil dat de clubleiding zo snel mogelijk afscheid neemt van de Welshman, omdat diens giftige houding de goede sfeer in de kleedkamer verpest”, klinkt het.