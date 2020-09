Voor fietsersbond hoeft verbod op oortjes niet, ondanks dodelijk ongeval in Wielsbeke

Het dodelijke ongeval van een jonge fietser in Wielsbeke steekt de discussie over het al dan niet verbieden van oortjes tijdens het fietsen weer aan. “Wij staan niet te springen voor een verbod op oortjes”, dixit de fietsersbond. “Wat schiet je daarmee op als je dood bent?”, reageert Cathy Berx, naast Antwerps gouverneur ook voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Zij pleit voor het verdwijnen van alle oortjes op tweewielers. Zeker nu jongeren weer massaal naar school fietsen.

De fietser die dinsdagavond in Wielsbeke geen voorrang verleende en met oortjes in op een personenwagen botste, was 25 jaar. Het dodelijke ongeval komt in twee statistieken: enerzijds het aantal fietsdoden ...