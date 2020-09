Youri Tielemans in de plaats van Kevin De Bruyne, ook Castagne en Denayer in de basis verwacht tegen Denemarken

De schade valt mee. Werd er vorige week nog gevreesd voor een lawine aan afzeggingen voor de interlands in de Nations League, dan blijft de teller uiteindelijk op zes staan. Daarvan is Kevin De Bruyne de enige die zeker was van een basisplaats. Hoe ziet de ploeg er tien maanden na de laatste interland tegen Cyprus uit? Bondscoach Roberto Martinez kiest in Denemarken, de zwaarste van de twee duels, voor zijn beste team. Tegen IJsland worden nog wijzigingen verwacht.