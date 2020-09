Advocaten krijgen op de valreep extra onderzoek: “Hun empatisch vermogen is zo groot als dat van de Reuzegommers”

Hasselt -

Het is voor onbepaalde tijd wachten of én wanneer de 18 leden van Reuzegom voor een strafrechter moeten verschijnen. Zoals te verwachten viel en wettelijk ook perfect mogelijk is, vragen enkele van hun advocaten bijkomend onderzoek. Pijnlijk voor de nabestaanden van Sanda Dia, klinkt het, maar noem het zeker geen nodeloos tijdrekken. “Iedere betrokken partij is gebaat bij een zo volledig mogelijk gevoerd onderzoek”, zegt advocaat Johan Platteau.