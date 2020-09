Sleutelpionnen Rode Duivels hebben amper training in de benen, maar: “Laat ze maar twee keer 90 minuten spelen”

Sleutelspelers als Hazard en Lukaku hebben er enkel nog maar de trainingen met de Rode Duivels opzitten na hun vakantie. Als De Bruyne zich nog bij het team voegt, zal die zelfs nog minder uren op het veld achter de rug hebben voor de wedstrijd van zaterdag tegen Denemarken. Toch ziet sportarts Chris Goossens in tegenstelling tot de clubs van de Duivels, geen graten in de korte voorbereiding.

LEES OOK (N+). Youri Tielemans in de plaats van Kevin De Bruyne, ook Castagne en Denayer in de basis verwacht tegen Denemarken

“Die mannen zijn zo professioneel dat ze de draad snel weer oppikken. Bovendien hebben ze maar een korte vakantie van 1 of 2 weken achter de rug. Ze zullen hun lichaam wel een beetje onderhouden hebben, want ze wisten dat de interlands eraan kwamen en geloof me: ze willen echt niet op hun bek gaan. Ik maak mij geen zorgen en zou eender wie van de selectie meteen twee keer 90 minuten laten spelen. De kans op blessures zal misschien iets groter zijn dan anders door de mindere voorbereiding, maar dat is eigenlijk onvoorspelbaar.”

Thibaut Courtois

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 7 augustus

Simon Mignolet

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 4

Aantal officiële wedstrijden: 5

Datum van laatste officiële wedstrijd: 30 augustus

Koen Casteels

Aantal trainingsdagen: 21

Aantal oefenwedstrijden: 3

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 5 augustus

Davy Roef

Aantal trainingsdagen: 73

Aantal oefenwedstrijden: 3

Aantal officiële wedstrijden: 3

Datum van laatste officiële wedstrijd: 30 augustus

Toby Alderweireld

Aantal trainingsdagen: 15

Aantal oefenwedstrijden: 2

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 26 juli

Jan Vertonghen

Aantal trainingsdagen: 18

Aantal oefenwedstrijden: 3

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 15 juli

Jason Denayer

Aantal trainingsdagen: 87

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 1

Datum van laatste officiële wedstrijd: 28 augustus

Leander Dendoncker

Aantal trainingsdagen: 15

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 11 augustus

Brandon Mechele

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 6

Aantal officiële wedstrijden: 5

Datum van laatste officiële wedstrijd: 30 augustus

Yannick Carrasco

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 13 augustus

Foto: BELGA

Timothy Castagne

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 12 augustus

Thorgan Hazard

Aantal trainingsdagen: 35

Aantal oefenwedstrijden: 4

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 27 juni

Thomas Meunier

Aantal trainingsdagen: 35

Aantal oefenwedstrijden: 4

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 4 maart

Kevin De Bruyne

Aantal trainingsdagen: 0

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 15 augustus

Dennis Praet

Aantal trainingsdagen: 18

Aantal oefenwedstrijden: 1

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 26 juli

Youri Tielemans

Aantal trainingsdagen: 18

Aantal oefenwedstrijden: 2

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd:

Hans Vanaken

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 6

Aantal officiële wedstrijden: 5

Datum van laatste officiële wedstrijd: 30 augustus

Axel Witsel

Aantal trainingsdagen: 35

Aantal oefenwedstrijden: 3

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 27 juni

Jérémy Doku

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 4

Aantal officiële wedstrijden: 4

Datum van laatste officiële wedstrijd: 28 augustus

Eden Hazard

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 7 augustus

Dries Mertens

Aantal trainingsdagen: 11

Aantal oefenwedstrijden: 1

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 8 augustus

Romelu Lukaku

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal oefenwedstrijden: 0

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 21 augustus

Landry Dimata

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 3

Aantal officiële wedstrijden: 4

Datum van laatste officiële wedstrijd: 28 augustus

Leandro Trossard

Aantal trainingsdagen: 13

Aantal oefenwedstrijden: 1

Aantal officiële wedstrijden: 0

Datum van laatste officiële wedstrijd: 26 juli

Yari Verschaeren

Aantal trainingsdagen: 80

Aantal oefenwedstrijden: 4

Aantal officiële wedstrijden: 2

Datum van laatste officiële wedstrijd: 23 augustus