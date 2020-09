Slovaakse premier publiceert brief van collega Sophie Wilmès over zaak-Chovanec op Facebook

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft Slovakije beloofd dat het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec (38) gevoerd zal worden “volgens de hoogste normen van onze rechtstaat.” Wilmes deed die belofte in een brief aan Igor Matovic, de premier van Slovakije. Matovic publiceerde de brief woensdag op zijn Facebook-pagina.

Matovic contacteerde Wilmès nadat de beelden over de behandeling van Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi ook in zijn land in de media waren opgedoken. In de brief drukt Wilmès haar medeleven uit met de familie van Chovanec.

“De recente beelden over het lot van de Slovaak Jozef Chovanec hebben ons diep geschokt”, zegt premier Wilmès. “Ze vragen om een gedegen onderzoek van wat gebeurd is, en onder welke omstandigheden. Daarom is een gedegen onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood opgestart. We wachten op het resultaat van dat onderzoek, dat gevoerd zal worden volgens de hoogste normen van onze rechtstaat.”

Het Slovaakse parlement keurde woensdag ook een resolutie goed waarin ze de Europese Commissie vraagt om het onderzoek naar de dood van Chovanec over te nemen. Het parlement heeft te weinig vertrouwen in het Belgische onderzoek. Didier Reynders (MR), die EU-commissaris is voor Justitie, liet in een reactie al weten dat dit onmogelijk is: “De lidstaten moeten zelf gerechtelijke onderzoeken voeren.”