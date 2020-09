Deense superster Pernille Harder wordt duurste voetbalster aller tijden

Pernille Harder (27) verkast van Wolfsburg naar Chelsea voor een recordbedrag. De Engelse topclub telt naar verluidt tussen de 280.000 en de 350.000 euro neer voor de aanvalster. “Een van de beste waar ik ooit mee speelde”, is ex-ploeggenote bij Wolfsburg Tessa Wullaert niet verbaasd. De Deense lag nog een jaar onder contract bij Wolfsburg, maar ging toch in op het driejarige contract dat Chelsea haar aanbood.

Daar ligt volgens Wullaert de verklaring van het recordtransferbedrag. “Het is ongebruikelijk in het vrouwenvoetbal dat speelsters hun contract niet uitdoen. Dat is een van de redenen waarom bij ons de bedragen zoveel lager liggen dan bij de mannen. Maar ook nu blijft het recordbedrag toch peanuts in vergelijking met de mannen.”