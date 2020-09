De bocht van CD&V is ingezet, al is er nog altijd verdeeldheid binnen partij

CD&V is nu toch bereid om na te denken over een Vivaldi-coalitie. Al mogen we die zo niet meer noemen: Joachim Coens spreekt liever over een “Avanti-coalitie”. De CD&V-voorzitter verklaarde woensdagavond in ‘Terzake’ dat hij gesprekken over een regering met liberalen, socialisten en groenen “een kans wil geven”. Een opmerkelijk bocht, want nog altijd is er verdeeldheid binnen de partij.