Vrouw vindt lichaam van echtgenoot (76) in beerput

Merksem - Een 76-jarige man is woensdagavond overleden in zijn woning in de Van Praetlei in Merksem. Zijn lichaam werd aangetroffen in de beerput.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Op het moment van het ongeval was de man alleen thuis. Toen zijn echtgenote iets voor 17 uur thuiskwam, trof ze het lichaam van haar man deels in de beerput achterin de woning aan. Ze belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam helaas te laat voor haar 76-jarige man. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Gezien de omstandigheden werd het incident behandeld als een verdacht overlijden, al waren er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

“Na onderzoek werden het lichaam van de man en de woning vrijgegeven”, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. De brandweer kwam het lichaam bergen. Het echtpaar heeft twee kinderen.