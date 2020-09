Unicef: “Rijkste landen scoren slecht qua kinderwelzijn”

Kinderen in de rijkste landen ter wereld worstelen met lezen en rekenen, scoren niet goed op mentaal welzijn en een op de drie is te dik. Dat blijkt uit een nieuw rapport van kinderrechtenorganisatie Unicef. Het rapport waarschuwt ook dat Covid-19 de situatie er niet beter op dreigt te maken.

Het Unicef-onderzoekscentrum Innocenti rangschikte 41 lidstaten van de Europese Unie en de OESO wat betreft kinderwelzijn. De rangschikking gebeurt volgens de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en hun academische en sociale vaardigheden.

Nederland, Denemarken en Noorwegen zijn bij de beste landen. Turkije, Mexico en Griekenland scoren het slechtst. België staat op de 24ste plaats in de ranglijst.

Een van de conclusies van het rapport is dat zwaarlijvigheid en overgewicht bij kinderen de afgelopen jaren toenemen. Ongeveer een op de drie kinderen in alle onderzochte landen lijdt aan obesitas of overgewicht. In België gaat het om 24 procent.

Ook wat geestelijke gezondheid betreft, zit de situatie niet goed: in de meeste landen geven minder dan vier op de vijf kinderen aan dat ze tevreden zijn met hun leven. In Turkije zijn de kinderen het minst tevreden (53 procent), gevolgd door Japan en het Verenigd Koninkrijk.

In België is de gezondheid van kinderen zorgwekkend, zegt Unicef. Ons land staat op de zeventiende plaats wat betreft de geestelijke gezondheid van kinderen, met een zelfmoordcijfer onder jongeren van 6,1 per 100.000 adolescenten.

Te weinig verlof

Nog zorgwekkend, zeggen de auteurs van het rapport, is dat gemiddeld 40 procent van de kinderen in alle OESO- en EU-landen op de leeftijd van vijftien jaar geen basisvaardigheden heeft voor lezen en rekenen. Bulgaarse, Roemeense en Chileense kinderen zijn het minst bedreven. Kinderen in Estland, Ierland en Finland zijn het meest bekwaam. In België beschikt 31 procent van de kinderen niet over de basis van lezen en rekenen.

In de meeste landen heeft minstens een op de vijf kinderen geen vertrouwen in hun sociale vaardigheden om nieuwe vrienden te maken.

Voorts bekleedt ons land de 29ste positie wat kinderarmoede betreft, met 20,6 procent van de kinderen die in een huishouden leven met een inkomen van minder dan 60 procent van het gemiddelde.

België neemt ook een zeer slechte positie in op het gebied van sociaal beleid (positie 32), met een zeer laag percentage zwangerschaps- en vaderschapsverlof vergeleken met het gemiddelde van andere rijke landen. Op het vlak van onderwijs scoort ons land goed (10de op de ranglijst) met een kleuterklaspercentage van 98,4 procent.

Meer ondersteuning in coronacrisis

De cijfers voor het rapport werden verzameld nog voor de uitbraak van de coronapandemie. Unicef vreest dat die de situatie er niet beter op gemaakt heeft. “Naarmate de economische, educatieve en sociale gevolgen van de pandemie zich blijven voortzetten, zal er een verslechterende en verwoestende impact zijn op het welzijn van kinderen, hun gezinnen en de samenlevingen waarin ze leven”, zegt de directeur van Unicef Innocenti, Gunilla Olsson.

“Tenzij regeringen snel en vastberaden actie ondernemen om het welzijn van kinderen te beschermen als onderdeel van hun reacties op de pandemie, kunnen we verwachten dat de kinderarmoede stijgt, de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen verslechtert en een vaardigheidskloof toeneemt. Reacties op Covid-19 om gezinnen en kinderen te ondersteunen, zijn helaas ontoereikend. Er moet meer worden gedaan om kinderen een veilige en gelukkige jeugd te bieden – en dat moet nu gebeuren!”