Staking van vrachtwagenchauffeurs na week beëindigd in Chili

In Chili gaan vrachtwagenchauffeurs na een week staken weer aan het werk. De vakbonden bereikten woensdag een akkoord met de regering om extra veiligheidsmaatregelen in te voeren.

De vrachtwagenchauffeurs legden het werk neer uit ongenoegen met de onveiligheid in het zuiden van Chili. Er worden herhaaldelijk truckers overvallen en vrachtwagens in brand gestoken. Onlangs werd in de regio Araucanía een 9-jarig meisje doodgeschoten toen de vrachtwagen van haar vader werd aangevallen.

De staking, die uiteindelijk zeven dagen duurde, leidde tot een tekort aan voorraden in bepaalde delen van het land. De vrachtwagenchauffeurs en de regering hebben nu een akkoord bereikt om de veiligheid voor truckers te verhogen, zo maakte de transportvakbond CNTC woensdag bekend.

Zo zal de overheid meer geld uittrekken voor de politie in probleemregio’s, meer camera’s installeren en beveiligde parkings voor vrachtwagenchauffeurs inrichten. Daarnaast kunnen de families van vrachtwagenchauffeurs die gedood werden of gewond raakten bij dergelijk geweld, rekenen op financiële steun.

Sommige aanvallen worden toegewezen aan radicale groepen binnen de inheemse Mapuche-bevolking, die er al decennialang voor ijveren om het land van hun voorouders terug te krijgen.