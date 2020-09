Vrachtschip met 43-koppige bemanning vermist voor kust Japan na tyfoon

Foto: VIA REUTERS

Voor de kust van Japan is een vrachtschip met 43 bemanningsleden en ongeveer 5.800 runderen verdwenen bij stormachtig weer door tyfoon Maysak. De Japanse kustwacht heeft één Filipijns bemanningslid kunnen redden, maar de 42 anderen - 38 Filipijnen, twee Australiërs en twee Nieuw-Zeelanders - zijn nog vermist. Dat meldt het agentschap Kyodo.

De Japanse kustwacht ontving een noodsignaal van het vrachtschip, de Gulf Livestock 1, op woensdag rond 1.45 uur lokale tijd (dinsdag 18.45 uur Belgische tijd). Het 11.947 ton zware schip bevond zich toen op 185 kilometer ten westen van het eiland Amami Oshima. De reddingsoperaties verliepen moeizaam vanwege zware regenval en stevige wind door tyfoon Maysak.

Een bemanningslid is teruggevonden in de Oost-Chinese Zee met een reddingsvest om. Zijn gezondheidstoestand is niet levensbedreigend, aldus het nieuwsagentschap.

Het vrachtschip verliet Nieuw-Zeeland op 14 augustus en moest normaal op vrijdag aankomen in het Chinese Tangshan.