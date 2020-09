Topman geneesmiddelenagentschap: “België krijgt in maart eerste lading vaccins”

Tegen de lente zou België de eerste lading vaccins tegen Covid-19 mogen verwachten. “Maart 2021 is een realistische deadline”, zegt de topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, Xavier De Cuyper, aan Het Laatste Nieuws.

De Cuyper is als enige Belg van dichtbij betrokken bij de onderhandelingen van de Europese Unie met fabrikanten van potentiële coronavaccins. “Gebaseerd op alle info die ik heb, durf ik te zeggen dat we in maart 2021 een vaccin tegen Covid-19 zullen hebben in België. Dat is een realistische deadline”, zegt hij.

De topman van het FAGG benadrukt wel dat een fabrikant nooit heel Europa op hetzelfde moment van vaccins zal kunnen voorzien. Er is een verdeelsleutel opgesteld, gebaseerd op de bevolkingsaantallen van iedere lidstaat. “Een eerste Europese levering zal wellicht bestaan uit 50 miljoen dosissen. België zal er daar grofweg 1,2 miljoen van krijgen.”

Elk land zal dus keuzes moeten maken over wie het als eerste vaccineert. “Dat wordt nog een stevige discussie. Er zal veel druk komen uit alle sectoren”, aldus De Cuyper.