Steeds meer mensen dragen er één, maar face shields zijn veel minder veilig dan mondmasker

Een nieuwe studie stelt dat face shields geen al te beste barrières vormen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met een indrukwekkende visualisatie laten onderzoekers van de Florida Atlantic University zien hoe kleine druppeltjes gemakkelijk ontsnappen langs de onder- en zijkanten van het gelaatsmasker. Nauwsluitende mondmaskers zijn veel effectiever, schrijven de onderzoekers in het vakblad Physics of Fluids.

Het resultaat verbaast Sciensano niet. “De ruimte tussen mond en neus en het scherm laat veel mogelijkheden voor de druppels om te ontsnappen. Deze studie illustreert dat mooi. Mondmaskers zijn ook geen absolute barrière, maar ze capteren de druppels die je uitstoot toch veel beter”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Hoewel ze door steeds meer mensen gedragen worden, staan face shields nergens in de aanbevelingen van Sciensano. “Medisch personeel draagt ze bovenop een mondmasker om het masker langer zuiver te houden en de ogen te beschermen”, zegt Van Gucht. Zonder mondmasker mogen ze ook niet gedragen worden. “Zo staat het duidelijk in de wet”, klinkt het bij de FOD Economie. “Je moet mond én neus bedekken. Enkel omwille van medische redenen is een gelaatsmasker wel toegestaan, in dat geval is het beter iets dan niets.”