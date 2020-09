Loon van Braziliaanse voetbalvrouwen gelijkschakeld aan de mannen

Een opmerkelijke move van de Braziliaanse voetbalbond: de lonen van de mannelijke en vrouwelijke internationals bij de Seleçao worden vanaf nu gelijkgeschakeld. “Dagvergoedingen en bonussen zullen nu even veel bedragen bij de mannen en de vrouwen”, klinkt het bij de voetbalbond.

“Sinds maart van dit jaar zijn de nieuwe betaalregels van kracht”, vertelt Rogerio Caboclo, voorzitter van de CBF. “Mannen en vrouwen worden nu even veel betaald. Geen genderverschil meer in het Braziliaanse nationale elftal.”

De Australiërs deden het Brazilië al voor eind vorig jaar. In Noorwegen en Nieuw-Zeeland voerden ze het systeem van equal pay ook in. Ook in de VS ijvert icoon Megan Rapinoe al jaren voor een eerlijke betaling, maar de Amerikaanse vrouwen kregen geen gelijk na een rechtszaak.

Bij ons raakten vrouwelijke voetbalsters het thema ook al eens aan. In een open brief kwamen ze eind mei met enkele voorstellen op de proppen. Onder meer Red Flames Kassandra Missipo en Tine Schryvers klaagden over het gebrek aan solidariteit van de mannelijke voetbalbesturen en hun spelers met de vrouwelijke voetbalcollega’s.

