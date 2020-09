Ontwikkeld om detectie te voorkomen en een favoriet wapen van de Russen: wat is het zeer dodelijke novitsjok?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is volgens Duitse artsen vergiftigd met novitsjok. Dat is een levensgevaarlijk zenuwgas waarover niet heel veel meer bekend is dan dat het uiterst dodelijk is en dat Russen er tijdens de Koude Oorlog in de jaren zeventig en tachtig aan hebben gewerkt. Wie het inademt kan binnen 2,5 minuut sterven. Novitsjok is een nieuwe variant van de zenuwgassen die Duitsland in de jaren dertig en Engeland in de jaren vijftig maakten.