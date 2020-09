KV Mechelen bereikt akkoord om 5.200 fans toe te laten bij eerstvolgende thuismatch

KV Mechelen kan in zijn komende thuiswedstrijd tegen KV Oostende (12/09) maximaal 5.200 supporters toelaten. Daarover bereikte de club een overeenkomst met Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het akkoord wordt ter definitieve goedkeuring nog voorgelegd aan de bevoegde ministers, maar Frank Lagast is alvast een tevreden CEO: “Ik ben blij dat we met de politie, de stad Mechelen en met burgemeester Vandersmissen op een constructieve manier een oplossing hebben gevonden om 5.200 toeschouwers veilig in ons AFAS Stadion te ontvangen.”

“Onze club zal alles in het werk stellen om de wedstrijd goed en corona-proof te laten verlopen voor alle aanwezigen. We rekenen op onze trouwe supporters om tijdens deze wedstrijd een basis te leggen voor volgende matchen met publiek en te laten zien aan de buitenwereld dat onze ploeg vurig aanmoedigen kan, met respect voor de strikte maatregelen”

Loterij

KVM-abonnees die de match tegen Oostende met hun eigen bubbel willen bijwonen, kunnen zich tot zondag 6 september 12u registreren via www.kvmechelen.be. Nadien loot de club de doorgegeven bubbels in functie van het maximaal aantal toegestane supporters. Abonnees die uitgeloot zijn, ontvangen in de loop van volgende week, ten laatste twee dagen voor de wedstrijd, hun ticket met bijhorende info in de mailbox. Alle details over de regeling vind je eveneens op de website van de club.

Voor de fans gelden enkele belangrijke vuistregels:

• Registratie van alle aanwezige supporters (voor contact tracing indien nodig)

• Verplicht dragen van mondmaskers

• Stadion wordt opgedeeld in compartimenten van telkens 400 supporters en bubbels van maximaal vijf personen

• Aparte circulatieplannen voor elk compartiment

Het strikt naleven van deze maatregelen zal bepalen of dit akkoord naar de volgende thuisduels wordt doorgetrokken.