Hoezo, coronacrisis? Big spender Chelsea op het punt om transferrecord in de Premier League te breken

Bij Chelsea trekken ze zich bijzonder weinig aan van de ‘crisis’ die op de transfermarkt woedt. In Londen vliegen de ponden gretig in het rond. Zo gretig dat het transferrecord in Engeland voor de bijl gaat als ze de nakende overgang van Leverkusen-sensatie Kai Havertz afronden.

Laat het duidelijk zijn: eigenaar Roman Abramovic wil volgend jaar opnieuw meespelen voor de grote prijzen met Chelsea. Routiniers Pedro en Willian mochten opkrassen, want de Blues haalden al 5 nieuwkomers naar Londen.

Voor Hakim Ziyech, Timo Werner en Ben Chilwell tastte Chelsea diep in de buidel. Malang Sarr en Thiago Silva kwamen transfervrij over van Nice en PSG.

De transferhonger is nog niet gestild bij het team van Frank Lampard. Ook Kai Havertz (Bayer Leverkusen) staat nog op het verlanglijstje. Voor het Duitse supertalent zal de kaap van 100 miljoen euro met bonussen ook vlot overschreden worden. Ook op Declan Rice (West Ham United) liet Chelsea zijn oog vallen.

Halen ze Havertz en co. binnen, dan gaat het Engelse transferrecord in één mercato eraan. Dat record staat nu op naam van Manchester City, die in 2017 liefst 223,8 miljoen pond spendeerden in één zomer. Met het geld van Havertz zou Chelsea uitkomen op 230 miljoen pond.

De Duitse spits Timo Werner is één van de topaanwinsten in de Premier League volgend seizoen Foto: AFP

Meeste geld gespendeerd in één transferperiode in de Premier League (in pond):

1. Chelsea (2020) 230 miljoen

Duurste aankoop: Kai Havertz (90 miljoen)

2. Manchester City (2017) 223,8 miljoen

Duurste aankoop: Benjamin Mendy 51,75 miljoen

3. Manchester City (2015) 187,09 miljoen

Duurste aankoop: Kevin De Bruyne 54 miljoen

4. Chelsea (2017) 186,03 miljoen

Duurste aankoop: Alvaro Morato 59,4 miljoen

5. Manchester United (2014) 175,82 miljoen

Duurste aankoop: Angel Di Maria 67,5 miljoen

6. Manchester United (2016) 166,5 miljoen

Duurste aankoop: Paul Pogba 94,5 miljoen

(Cijfers: The Daily Mail)